Російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Агресор знову направив на область дрони. Близько опівночі підрозділи повітряного командування «Схід» знищили 3 безпілотники. Вони приземлили «Шахеди». Дякую ППО за цілодобове чергування», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА. Нагадаємо, що 8 травня українські військові знищили три російські БПЛА в Херсонській області і ще три — на сході.Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 БПЛА оперативно-тактичного рівня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.