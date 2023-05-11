Єгипет знову виступає посередником в перемовинах між Ізраїлем та сектором Гази з ціллю припинити вогонь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Видання зазначає, що з такою інформацією виступив представник «Ісламського джихаду» Дауд Шехаб. А міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен в інтерв’ю місцевому телеканалу сказав, що їхня країна «вивчає пропозиції Єгипту».Водночас, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван наголосив на необхідності деескалації під час телефонної розмови з головою Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі.Нагадаємо, що 10 травня з сектору Газа по Ізраїлю випустили ракети. У різних районах країни пролунали сирени та вибухи. Після цього в Ізраїлі заявили про удари по цілях у секторі Газа у відповідь на масовану ракетну атаку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.