11 травня у православній церкві вшановується пам’ять апостолів від 70-х Ясона та Сосіпатра, Керкіри, діви та інших, які з ними постраждали. У народі 11 травня вшановувався Максим-березосок.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler.Традиції цього дняУ цю дату наші пращури активно збирали березовий сік і заготовляли його на користь, причому цей цілющий напій не тільки пили, але ще використовували для лікування багатьох хвороб.Наші пращури вірили, що таким чином можна змити з себе всі хвороби нещастя.У Максимів день було заведено вибачатися один в одного, забувати старі образи та проводити вечір за сімейною вечерею.Прикмети на 11 травня березовий сік добре збирати в ясну погоду, щоб він був цілющий; вітер дме з півдня – літо буде грозовим; тепла зоряна ніч – до гарного врожаю. метелики та метелики ховаються — настає холодна та похмура погода.Що не можна робити у цей день На Максимів день категорично заборонялося стригти волосся та нігті, особливо немовлятам, а також проколювати вуха. Бажано відмовитися від ремонту в будинку та будь-яких перестановок. Не рекомендується на 11 травня призначати заручини. Люди вірили, що пари, які вирішили на Березосок зв’язати своє життя узами шлюбу, ризикують дуже швидко розійтися.У кого сьогодні імениниДень ангела сьогодні відзначають: Анна, Віталій, Кирило, Максим.Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.