Погода в Україні 11 травня буде сухою, дрібні дощі можливі лише на сході. У більшості областей знову потепліє.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні у Харківський, Луганській та Донецькій областях можливі невеликі дощі. На решті території нашої країни без опадів.Вітер переважно північно-східний (у західних областях — південно-східний) зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть від +12 до +17 градусів, на Закарпатті до +21. Вночі температура опуститься до +1 +6 градусів, а на заході, півночі та у центрі можливі заморозки до -5 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів у Києві не прогнозується.Температура повітря вдень буде +15 +17 градусів, а вночі +4 +6 градусів.Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у травні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.