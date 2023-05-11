Минулої доби, 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Загарбники випустили 461 снаряд з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області;територію заводу в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення», — написав він.Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.Нагадаємо, за добу до цього російські війська випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок чого одна людина дістала поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.