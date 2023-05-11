Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином втрати загарбників у нашій країні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 196 920 військових. Також бійці ЗСУ знищили за день 14 ворожих артсистем, 12 ББМ та 4 танки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано, танків — 3740 (+4) од., бойових броньованих машин — 7287 (+12) од., артилерійських систем — 3053 (+14) од., РСЗВ — 557 (+2) од., засоби ППО — 310 (+2) од., літаків — 308 (+0) од., вертольотів — 294 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3) од., крилаті ракети — 970 (+0), кораблі/катери — 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн — 5984 (+10) од., спеціальна техніка — 391 (+2) од.»Дані уточнюються», — додали у військовому командуванні.Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ через великі втрати обладнають нові госпіталі в окупованому Луганську.Нагадаємо, за день до цього українські захисники ліквідували за добу 690 російських солдатів, а сили ППО збили 15 ракет противника.Також повідомлялося, що протягом доби військові ЗСУ не втратили жодної з позицій у Бахмуті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.