Португалія намагається добитися від Європейського Союзу зміни дати виборів до Європарламенту, що заплановані на 2024 рік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Видання зазначає, що ЄС планує провести вибори з 6 по 9 червня. Але за словами державного секретаря Португалії з питань Європи Тіагу Антунеша, 10 червня в країні відзначають День Португалії, якому передують кілька вихідних.»Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати», — сказав він.Португалія пропонує перенести дату виборів на травень, однак неназваний дипломат ЄС повідомив виданню, що дати вже майже узгоджені і будуть незабаром офіційно проголошені.Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою. На ній обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський союз та НАТО та першочергові потреби українських захисників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.