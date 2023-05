Аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт SpaceX.Запуск було здійснено пізно ввечері в середу (за київським часом) із космодрому 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США).

Liftoff! pic.twitter.com/ZQmhx4Nynn— SpaceX (@SpaceX) May 10, 2023

Відео: запуск ракети-носія Falcon 9 з новою порцією супутників Starlink»Це був третій запуск та посадка ракети-носія першого ступеня Falcon 9, що раніше запускало Агентство космічного розвитку Транш 0, а тепер дві місії Starlink», — розповіли в компанії.

Ракета Falcon 9 виводить на навколоземну орбіту 51 супутник Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)У Twitter-акаунті SpaceX також зазначили, що з кожним запуском супутників «Старлінк» їм вдається додати до сузір’я пропускну здатність більше Тбіт/с, що «дозволяє нам продовжувати покращувати покриття та підключати більше людей по всьому світу до високошвидкісного інтернету з космосу».У компанії показали, як після запуску ракети перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель.

Falcon 9’s 1-го періоду було виїжджало на курсі I Still Love You droneship pic.twitter.com/wL2qRtrYxI— SpaceX (@SpaceX) May 10, 2023

Відео: приземлення першого ступеня ракети Falcon 9 після успішного запускуПеред цим SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 21 супутником другого покоління Starlink 19 квітня.Нагадаємо, наприкінці квітня SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку O3b mPOWER люксембурзької корпорації SES SA.Також повідомлялося, що SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship, проте вже за хвилину після початку операції ракета почала обертатися і збилася з правильного курсу. Трохи пізніше Starship вибухнула.Після події Федеральне управління цивільної авіації США заборонило компанії запускати Starship і почало розслідування інциденту.