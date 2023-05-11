В середу, 10 травня, в польському селі Томіславіче сталася різанина в інтернаті для дітей-сиріт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.Трагедія сталася близько 23:00 за місцевим часом. 19-річний нападник з ножем вбив одну дівчину-підлітка і наніс поранення ще дев’ятьом людям.»П’ятеро поранених були доправлені до лікарні, а решта отримали медичну допомогу на місці», — пише видання.Поліція вже арештувала нападника, його мотиви поки невідомі. Правоохоронці під наглядом прокурора працюють на місці злочину.Нагадаємо, у сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Загинуло 8 дітей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.