Православна церква 12 травня вшановує пам’ять дев’яти святих мучеників Кізичних: Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Філімона.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler.Що відомо про цей деньМісто Кізік було розташоване в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За часів апостола Павла тут почала поширюватися християнська віра, але через переслідування християн навіть наприкінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.Дев’ять мучеників, різних станів та вікових груп, прагнули звернути у християнство жителів Кізика. Їх схопили і відвели на суд до правителя міста, довго катували, а потім усікли мечем. Тіла мучеників поховали недалеко від міста. Пізніше християни поклали останки святих у храмі, зведеному на їхню честь.Відомо, що дев’ять мучеників Кізичних у народі вважаються рятівниками віспи та тлумачами сновидінь. Опівдні цієї дати наші пращури виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру, щоб запастися здоров’ям на цілий рік.Важливі прикмети цього дня Тепла та зоряна ніч – до хорошого врожаю. Ясний сонячний схід на відерне літо. Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий на врожай огірків. Золотиста і безвітряна вечірня зоря віщує хорошу погоду. Журавель гніздо в низині в’є – настав час сіяти хліб на вологих місцях. Мурахи перебираються у сухе місце – незабаром піде дощ. Багато травневих жуків – до посушливого літа. Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.Що не можна робити 12 травня Не треба цього дня ділитися з навколишніми планами на майбутнє. Не можна прибирати пил з меблів, особливо з високих шаф. Цього дня не варто заздрити людям – можна серйозно захворіти.Хто відзначає іменини12 травня день ангела святкують власники таких імен: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, ЯківРаніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята мивідзначатимемо у травні 2023 року.