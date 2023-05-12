В четвер, 11 травня, росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Так, росіяни випустили 339 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні», — сказав Прокудін.Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.Нагадаємо, що 10 травня росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.