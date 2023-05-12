У міністерстві закордонних справ Естонії переконані, що Україна увійде до НАТО, і закликають на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі надати Києву «якісь додаткові кроки до членства»Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря МЗС Естонії Йонатана Всевіова в коментарі АрміяInform.»Наша позиція та позиція НАТО в тому, що Україна буде в НАТО, як було прийнято на Бухарестському саміті (у 2008 році, — Ред.)», — заявив дипломат, пояснюючи своє бачення перспектив членства України в Альянсі під час рішень саміту НАТО 11 -12 липня у Вільнюсі.При цьому представник естонського МЗС зазначив, що обговорення тільки розпочалися, оскільки НАТО є консенсусною організацією.»Це буде консенсусне рішення. Наша позиція полягає в тому, що ми маємо надати Україні якісь додаткові кроки до членства», — заявив Всевіов.Також він розповів, що на саміті у Вільнюсі розглядатимуть питання вступу Швеції до НАТО.»Це буде величезна користь для безпеки Швеції, Естонії, безпеки регіону Балтійського моря. Це буде величезна користь для НАТО в цілому», — наголошує естонський дипломат.Представник МЗС нагадав, що вступ Швеції до Альянсу ще не ратифікували Туреччина та Угорщина. У цьому контексті Всевіов висловив сподівання, що це все ж таки буде зроблено, і він «дуже впевнений, що у Вільнюсі у нас буде 32 союзники Альянсу».Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що наша країна очікує на політичне запрошення в НАТО на липневому саміті.Нагадаємо, перед цим генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг розповів, які теми планується обговорити на липневому саміті НАТО.Також ми писали, що глава Міноборони України Олексій Резніков назвав очікування нашої країни від саміту НАТО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.