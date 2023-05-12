Війська РФ у ніч на п’ятницю, 12 травня, обстріляли низку населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.Загалом минулої ночі зафіксовано чотири ворожі обстріли в цьому регіоні.»Російська армія цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади», — розповів голова ОВА у своєму Telegram.Внаслідок російських артобстрілів загиблих та постраждалих, на щастя, немає.»Інформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця «прильотів» обстежують рятувальники», — додав урядовець.Раніше повідомлялося, що вночі 12 травня в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу, а також пролунали вибухи в Запоріжжі, Краматорську та Херсоні.Нагадаємо, вчора, 11 травня, війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії. Перед цим, 10 травня, окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.