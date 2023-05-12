Починаючи з 1 червня, Південна Корея планує зняти більшість обмежень, пов’язаних із COVID-19, включаючи обов’язкову ізоляцію та носіння масок у громадських місцях.Про це заявив президент Юн Сук Йоль, передає РБК-Україна із посиланням на Yonhap.Зокрема, будуть скасовані рекомендації щодо здачі ПЛР-тестів приїжджим та вимога носіння масок у громадських місцях, за винятком лікарень. Також період обов’язкової ізоляції для пацієнтів із коронавірусом буде скорочено з семи до п’яти днів.Нові заходи набудуть чинності з 1 червня, коли країна планує понизити кризову категорію COVID-19 з «тривожної» до «потребує підвищеної уваги».Нагадаємо, що Японія починає знижувати правовий статус коронавірусу COVID-19 до тієї ж групи, що й сезонний грип.Також Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.