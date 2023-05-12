У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.Він уточнив, що вибух був сильним і прогримів у центрі міста.»Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста», — пише мер у своєму Telegram-каналі.Що стало причиною вибуху та які наслідки — наразі не відомо.»Де саме зранку невдало палять окупанти, з’ясовуємо», — додав Федоров.Нагадаємо, на початку травня в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися ліквідувати чергового гауляйтера — внаслідок підриву вибухівки він отримав травми та був госпіталізований.Перед цим повідомлялося, що в окупованих Василівці, Михайлівці та Токмаку Запорізької області сталися вибухи.Раніше ми писали, що 27 березня у Мелітополі сталися вибухи у двох будівлях, у яких окупанти облаштували «адміністрацію» спецслужби так званого «МДБ» та гуртожиток.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.