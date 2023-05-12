У п’ятницю, 12 травня, в Україні буде без опадів, лише на північному сході можливий короткочасний дощ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Завтра в Україні мінлива хмарність.Опади не очікуються, тільки на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°, вдень прогнозують 15-20°; на високогір’ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.Вітер переважно північно-східний, у західних регіонах південно-східний, 5-10 м/с. Погода в Київській областіВ області мінлива хмарність, без опадів.Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.Нагадаємо, 8 травня у Карпатах випало до 5 см снігу, температура опустилась до -4°С.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.