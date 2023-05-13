Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонні переговори.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.Посадовці обговорили поточну підготовку України до контрнаступу та питання, як внесок міжнародних партнерів може посприяти його успішності.Держсекретар зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру та безпеки в Європі, і підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.Раніше, Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба.Нагадаємо, Кулеба, 13 травня, відвідає Стокгольм, де зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС й Індо-тихоокеанського міністерського форуму, де порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.