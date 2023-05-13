Внаслідок нічних ударів по Хмельницькій області тимчасово обмежено рух поїздів у регіоні, частина з них прямуватиме об’їзною колією.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook «Укрзалізниці».Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’яти рейсів на даний момент: №38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса; №119 Запоріжжя – Львів; №139 Київ – Кам’янець-Подільський; 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів; №716 Перемишль — Київ.»Більше деталей буде повідомлено пізніше. Просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом, стежте за оновленнями», — йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».Раніше ми писали, що у Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів .На Київщині сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО .Також у Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі. Повідомляється, що пошкоджено підприємства та житлові будинки. Щонайменше троє людей внаслідок обстрілів отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.