13 травня православна церква згадує святого Якова. Це найстарший із апостолів Христа.Що потрібно робити у цей день, а що заборонено –читайте у матеріалі Styler.Традиції цього дняСвятий Яків Зеведеєв жив у І столітті і був рибалкою, поки не став одним із 12 апостолів разом зі своїм братом Іоанном Богословом. Їх двох і апостола Петра Ісус брав на Фаворську гору, де розповів про своє призначення, і до Гефсиманського саду під час молитви перед арештом.Якова на Русі називали співзвучним ім’ям Яків. Теплим день називали за те, що до 13 травня після холодів наставало тепло.Народні прикмети 13 травня Чисте небо з ранку – до сонячного літа. Зірки на небі ввечері та теплий південний вітер – літо прийде з грозами, зате тепле. Вважалося хорошою прикметою спостерігати у цей день і схід, і захід сонця. Вечір плавно переходить у ніч – літо буде сухим. Дощ на Якова Теплого – восени буде багато весіль.Що не можна робити на Якова Цього дня не можна виїжджати в далеку дорогу, можна викликати неприємності. Цього дня не можна справляти весілля. Згадувати погані події, інакше вони повернуться у ваше життя. Лінуватися і спізнюватися.13 травня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята мивідзначатимемо у травні 2023 року.