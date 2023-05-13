Російські військові набирають у війська людей, які проходили лікування та реабілітацію через психологічні розлади.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»З метою поповнення втрат у живій силі в один із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади», — йдеться у повідомленні Генштабу.Крім того, останнім часом на тлі значних втрат війська РФ посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області.Раніше ми писали, що окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа «бюджетників» уже відправлено на медкомісію.Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують ув’язнених у Луганській області.РБК-Україна також повідомляло, що загарбники готують нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях, в армію залучатимуть неповнолітніх.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.