Рада Безпеки ООН у понеділок, 15 травня, обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, яка склалася через повномасштабне вторгнення Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Гуманітарні питання розглядатимуться відповідно до пункту порядку денного засідань РБ на 2023 рік «Підтримання миру та безпеки України». Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).Основним обов’язком Ради Безпеки ООН є підтримання міжнародного миру та безпеки. Вона розслідує суперечки або акти агресії, які загрожують міжнародній дружбі і які можуть спровокувати бойові дії, безпосередній інтерес Ради Безпеки полягає в розв’язанні конфліктів мирними засобами, шляхом переговорів та угод.Раніше, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що мирні переговори України та Росії наразі не можливі.Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.