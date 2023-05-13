Американські військові працюватимуть над зміцненням оборонної позиції в регіоні Перської затоки і мають намір перешкоджати подальшим захопленням Іраном комерційних морських.Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.За словами офіційних осіб, за останні два роки Іран переслідував, атакував чи втручався у права судноплавства 15 комерційних судів під міжнародними прапорами.»Міністерство оборони зробить низку кроків, щоб зміцнити нашу оборонну позицію в Перській затоці», — заявив Кірбі.Він також додав, що найближчими тижнями буде зроблено спробу покращити координацію та взаємодію з союзниками в Ормузькій протоці. Повідомляється, що П’ятий флот ВМС США працює з регіональними союзниками над збільшенням ротації кораблів і літаків, що патрулюють Ормузьку протоку.»Необґрунтовані, безвідповідальні та незаконні захоплення та переслідування Іраном торгових судів мають припинитися», — йдеться у заяві командувача П’ятого флоту віце-адмірала Бреда Купера.Раніше повідомлялося, що в середу, 3 травня, Іран захопив нафтовий танкер у водах Перської затоки. Це сталося вже вдруге за тиждень.Нещодавно в Османській затоці іранські військово-морські сили захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.Потім стало відомо, що США конфіскували іранську нафту на танкері в морі в рамках угоди щодо дотримання санкцій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.