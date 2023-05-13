Сьогодні, 13 травня, в Україні опадів майже не очікується, правда є вірогідність дощів у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Загалом буде тепло, до +23 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиВдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.Вітерпереважно північно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря +18-23°; на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°; на високогір’ї Карпат вдень 6-11°. Як повідомлялося, у вихідні, 13-14 травня, в Україні переважно без опадів. Тим часом температура повітря збільшиться.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.