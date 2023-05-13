У Львівській області сьогодні вранці, 13 травня, пролунали вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.Оновлено 7:25У Львівській ОВА повідомили, що була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. «Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області», — йдеться у повідомленні.Наразі в регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.Оновлено 6:17«Станом на цю годину на Львівщині спокійно. Прошу жителів області утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи. Загроза ще триває», — зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.Під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи.Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Мешканців закликають залишатися в укриттях.Російські війска продовжують тероризувати Україну:У Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів.У Київській області сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО.У Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.