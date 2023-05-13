Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вимагає відкликання 67 млн подушок безпеки через дефект.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Агентство безпеки автомобілів заявило, що надувні пристрої створюють необґрунтований ризик смерті чи травмування.»Патрони подушок безпеки створюють невиправданий ризик смерті та травм», — йдеться у листі NHTSA.Компанія General Motors вже погодилася відкликати близько 1 млн. автомобілів. Понад 30 смертей у всьому світі, включаючи 24 смерті в США, та сотні травм в автомобілях різних автовиробників, починаючи з 2009 року, пов’язані з подушками Takata. Остання смерть сталася у липні 2022 року.Раніше ми повідомляли, що Китайський автомобільний гігант BYD інвестував у компанію Nuro 600 мільйонів доларів для того, щоб розпочати виробництво безпілотного фургона доставки третього покоління з подушкою безпеки для захисту пішоходів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.