В Україні на сході очікуються короткочасні та невеликі дощі, а також гроза. В інших регіонах, окрім Волинської та Рівненської області, мінлива хмарність. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЯк відзначають синоптики, на сході України, зокрема у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, а також Полтавській областях очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також опади варто очікувати в Волинській та Рівненській областях. Температура: на заході коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +18 до +22 вдень; на півночі коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +20 до +23 вдень; на півдні коливатиметься від +8 до +13 вночі й від +21 до +23 вдень; на сході коливатиметься від +8 до +12 вночі й від +19 до +23 вдень.

Фото: погода в Україні 14 травня (meteo.gov.ua)Погода в КиєвіВ Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень — від +21 до +23 градусів. Без опадів. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, на цих вихідних температура повітря підвищиться. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.