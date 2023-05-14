Якщо ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, то необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву та декларацію про доходи. За відсутності необхідної інформації житлова субсидія не призначатиметься.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.»Житлові субсидії буде призначено на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами й розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги», — розповіли спеціалісти.У відомстві підкреслюють, що за відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.»Переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування», — додають в Мінреінтеграції.Зокрема, якщо внутрішньо переміщена особа планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, то вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати: відповідну заяву; декларацію про доходи.Загалом Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні при умові, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.»Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації«, — підкреслили у відомстві.Як повідомлялось, розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.Нагадаємо, з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. РБК-Україна писало, кому обов’язково треба звернутись за призначенням субсидії та які документи та в які строки слід подавати. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.