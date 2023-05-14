Російські війська сьогодні вночі, 14 травня, намагалися виявити українські позиції сил ППО навколо Києва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.»Сьома повітряна атака на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, до півночі війська РФ запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Швидше за все – для виявлення позицій нашої ППО. Усі БПЛА, які рухалися у напрямку Києва, були знищені на далеких підступах «, — йдеться у повідомленні КМВА.Також повідомляється, що після опівночі була повітряна тривога, пов’язана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але у повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет не було зафіксовано. За попередніми даними, руйнувань та травмованих у місті немає.Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.Нагадаємо, що вчора ввечері, 13 травня, по Україні поширилася повітряна тривога, у низці регіонів було чути вибухи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.