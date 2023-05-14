Українським дітям нагадали, що потрібно робити у першу чергу під час повітряної тривоги. Розроблено спеціальну інструкцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram. Рятувальники оприлюднили інструкцію, яку вони розробили разом з UNICEF Ukraine. У ній наведено алгоритми дій для дітей під час повітряної тривоги, якщо вони перебувають у школі чи громадському транспорті.»Ці правила прості, але дуже важливі для збереження здоров’я та життя дітей! Чіткі інструкції допоможуть їм не розгубитися та вчинити правильно під час повітряної тривоги», — сказано у повідомленні ДСНС.При цьому рятувальники зазначають, що найголовніше правило під час повітряної тривоги — пройти в укриття. Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні запустили спеціальний сайт, на якому дітей навчають мінної безпеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.