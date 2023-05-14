У провінції Альберта в Канаді фіксуються зростання активності лісових пожеж через спекотну й суху погоду.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.По всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне +30 градусів за цельсієм, що на 10-15 вище норми.»Небезпека лісових пожеж є надзвичайною в більшій частині провінції та продовжуватиме збільшуватися найближчими днями. Ми очікуємо, що лісові пожежі активізуються сьогодні. Фактично, це вже сталося», — зазначив представник служби лісових пожеж провінції Альберта Хосі Сент-Онге.Станом на 13 травня зафіксовано 83 активних лісових пожеж, 21 з них не контролюються. Близько 16 500 людей були переміщені.»Очікується, що спекотні та сухі умови збережуться протягом вихідних і наступного тижня», — сказав представник агентства з питань надзвичайних ситуацій Альберти Бре Хатчінсон.Раніше ми повідомляли, через масштабні лісові пожежі в Канаді евакуюють понад 24 тисячі жителів.У канадській провінції Альберта суттєво скоротили видобуток нафти з метою безпеки на фоні великих лісових пожеж.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.