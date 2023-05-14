14 травня за церковним православним календарем віряни вшановують пам’ять пророка Єремії. Його також вважали покровителем польових робіт, тому цей день селяни приділяли саме роботі з землею.Які сьогодні існують заборони та хто відзначає іменини — читайте в матеріалі Styler нижче.Детальніше про святоУ 15 років пророк Єремія дізнався, що повинен служити Господу за пророцтвом. Він не хотів цього, адже вважав, що не володіє красномовством. Ходять легенди, що Бог пообіцяв хлопцеві завжди бути поруч. З того моменту Єремія пророкував 23 роки та написав декілька книг.Яких традицій дотримувалися наші предкиЯк ми зазначили вище, пророк Єремій був також покровителем городніх і польових робіт. Тому 14 травня розпочиналися роботи з землею. Вірили, що все посіяне саме сьогодні дасть багатий урожай у майбутньому.Крім того, було заведено, щоб чоловіки сіяли жито, а жінки — горох та овес. Також у цей період розпочиналася робота на пасіці.Що не можна сьогодні робити Не давайте нічого в борг, інакше в майбутньому будете тільки віддавати. Не сваріться, якщо не хочете, щоб щастя втекло з дому. Не лінуйтесь та не лихословте. Сьогодні суворо заборонено ловити рибу і раків в цей день.Які народні прикмети існують 14 травня Ясна погода — така ж буде й під час прибирання хліба. Мурахи почали метушитися в мурашнику — буде дощова погода протягом всього місяця. На сході сонця на небі немає ані хмаринки — буде спекотне літо. Похмурий день — морозна зима. Вечірня роса — до ясних травневих днів. На ялині з’явилися молоді шишки — пора засівати весь город. Якщо на Єремії гроза — у другій половині травня часто будуть грози. Комарі з’явилися — скоро настане справжнє літо.Хто святкує іменини14 травня дні ангела відзначають Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.Нагадаємо, що сьогодні також відзначають День матері в Україні. Раніше ми детально розповіли про це свято.