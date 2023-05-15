Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Хіросімі 18 травня, напередодні саміту країн «Великої сімки». Таким чином у Білому домі поставили крапку в історії зі чутками, що участь лідера США у зустрічі може бути відмінною на тлі ситуації із підвищенням стелі держборгу.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Майбутній візит Байдена до Японії стане його другим з моменту вступу на посаду 2021 року. Саміт «Великої сімки» пройде з 19 по 21 травня (з п’ятниці до неділі).Як очікується, Байден і Кісіда підтвердять силу альянсу безпеки своїх держав, обговоривши відповідь «на наполегливість Китаю, що росте, в Індо-Тихоокеанському регіоні» і війну Росії проти України.»Тісно працюючи разом із Сполученими Штатами, ми переконливо продемонструємо світові сильну волю G-7 захищати заснований на правилах міжнародний порядок», — заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції у Токіо у понеділок.Крім того, вони проведуть тристоронню зустріч за участю президента Південної Кореї Юн Сок Єля, якого запрошено на саміт як гість, обговоривши в кулуарах ракетні розробки КНДР та інші проблеми безпеки в регіоні, пише агентство з посиланням на високопоставленого представника японського уряду.Нагадаємо, кілька днів тому з’явилася інформація, що президент США Байден може скасувати поїздку до Японії на саміт G7 , якщо не досягне прогресу в переговорах з Конгресом щодо підвищення стелі держборгу.Раніше повідомлялося, що уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.Також РБК-Україна писало, що Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .