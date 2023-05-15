Сьогодні, 15 травня, дощі очікуються лише на заході України. Температура повітря підніметься до 25 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Опадивдень у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.Вітерпереважно південно-східний, 7-12 м/с.Температура повітря вдень 20-25°; на крайньому заході 16-19°; на високогір’ї Карпат вдень 9-14°. Як повідомлялось, синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.