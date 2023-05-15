Чашка кави завжди смачніша, коли приготована вдома і «з любов’ю». Домогтися ідеального смаку можна, знаючи кілька секретів.Як приготувати філіжанку ароматного напою — в матеріалі Styler далі.Смачна кава просто в чашціЯк розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик, для смачної меленої кави у чашці треба дотримуватися таких правил: Каву краще заливати водою 93-95 градусів, а не окропом. Якщо нічим поміряти, просто почекайте 2 хвилини після того, як чайник закипить. Якщо у вас є висока чашка з товстими стінками, заварюйте в ній. Так частинки кави осядуть на дно і не будуть потрапляти в рот. На об’єм 200 мл рекомендується брати 4 чайні ложки меленої кави, але можна й менше — хто як любить. Воду вливати треба так, щоб не переривати струмінь. Так температура буде стабільною. І спробуйте не накривати кришкою — так буде смачніше.Рецепт кави зі від берегині української кухні Дарії ЦвекПро те, як приготувати напій, відома кулінарка написала в книзі «На добрий вечір», виданій 1993 року.Інгредієнти для напою: 1 ч. л. меленої чорної кави, 1 ч. л. цукру, 1 склянка кип’ятку 1 ч. л. коньяку цитрина (лимон)Приготування кавиДо сухої посудини всипте мелену чорну каву, вимішайте з цукром і на дуже легкому вогні підігрійте, помішуючи.Тоді влийте кип’яток, помішайте і запарте каву, не доводячи до кипіння. Як тільки вкриється піною, зніміть з вогню.Коли кава осяде, поставте ще на хвилинку на вогонь, а потім розлийте до маленьких чашечок, додаючи по ложечці коньяку.Окремо на тарілці подайте помитий і нарізаний на тонкі кружальця лимон, посипаний цукром.Раніше невролог розповіла про п’ять причин, коли голова може боліти саме від кави.Також кардіолог повідомила, чи можна пити каву при проблемах із тиском.