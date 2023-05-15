На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей колаборанти та зрадники, які співпрацюють із російськими окупантами, масово виїжджають до РФ.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Зазначається, що на підконтрольних військам РФ районах півдня України серед зрадників поширюються панічні настрої.Так, багато хто з них уже залишив Україну, перебравшись на територію країни-агресора, розповіли в Центрі.»При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї», — йдеться у публікації.Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російська «евакуація» населення з окупованих територій Запорізької області є провальною, і люди повертаються додому.Тим часом стало відомо, що російські загарбники планують розширити список міст, що підлягають «евакуації», у Запорізькій області.Як зазначали в Міноборони України, росіяни прикриваються «евакуацією» та посилили мародерство на окупованому півдні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.