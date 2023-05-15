У зв’язку з перебування у полоні емоційний стан та поведінка людини можуть змінитися. Звільненим з полону потрібна особлива підтримка рідних, близьких та друзів, аби повернутися до звичного життя.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.У звільнених з полону може з’явитися відчуженість, тривожність, безсоння. Також може спостерігатися погіршення стану здоров’я.У таких випадках психологічний хаб Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції рекомендує: За можливості рідним необхідно дозувати інформацію (особливо негативного характеру). Приділяти звільненому з полону увагу, при цьому не розпитувати про те, чого він не хоче розповідати. Переконати того, хто був у полоні, пройти лікування, реабілітацію та відвідувати психолога. Після цього слід підтримувати звільненого з полону під час працевлаштування чи громадської діяльності тощо.Окрім того, за психологічною підтримкою до хабу можна звернутися за коротким номером 16-48 та залишити заявку.Нагадаємо, в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.Окрім того, розробляється новий спосіб верифікації військовополонених.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.