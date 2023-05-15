Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, життя яких може круто перевернутися вже на цьому тижні згідно з прогнозом астрологів — з 15 по 21 травня.Кому пощастить найбільше — дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.БлизнюкиУ Близнюків можливі серйозні зміни — зміна роботи, переїзд до іншої країни чи міста на постійне місце проживання, рішення про здобуття ще однієї освіти чи професії.А от в особистій сфері у Близнюків очікується напружений період — можуть бути сварки та навіть розставання. Намагайтеся все добре обміркувати, а потім приймати рішення.ТерезиУ вас відкриються можливості, які дозволять зробити те, що ви давно хотіли. Особливо це стосується тих, хто націлений на кар’єру та професійний ріст. Можлива вигідна пропозиція про роботу — уважно вивчіть умови нової посади.У любовній сфері все буде відносно спокійним, без особливих сплесків емоцій. Постарайтеся не порушити цю гармонію та спокій.СкорпіонУспіх зірки обіцяють тим Скорпіонам, хто працює у сфері обслуговування людей. Самотні представники знаку мають шанс зустріти цікаву людину і навіть задуматися про щось серйозніше в житті. Загалом тиждень принесе потужне енергетичне піднесення.Вас чекають розмови, переговори, роз’їзди, зустрічі. Лише до суботи ситуація трохи стабілізується. Захочеться побути трохи на самоті, без телефону та співрозмовників. Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найпристраснішими серед чоловіків.Також дізнайтеся, які знаки Зодіаку вважаються найзлішими.