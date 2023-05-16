Переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ вночі 16 травня, було знищено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.В КМВА зазначили, що це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.»Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.За попередьною інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, повідомив Попко.Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.»Найбільші пошкодження в Солом’янському районі — там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві — у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», — сказав він.Інформації щодо потерпілих немає.Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи та роботу ППО.У столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.