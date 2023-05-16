На Бахмутському напрямі Сили оборони України продовжують поступ, і бійці ВСУ відтіснили російських окупантів біля Оріхово-Василівки. Загарбники при цьому мали певний успіх на Куп’янському напрямі.Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані інтерактивної карти DeepState.Так, у Донецькій області на Бахмутському відрізку фронту тривають бої в місті Бахмут, де війська РФ просунулися до перехрестя Леваневського та Ювелійної.

Російські окупанти в Бахмуті дійшли до перехрестя Леваневського та Ювелійної (фото: скрін deepstatemap.live)Також не вщухають бої в урочищі Ступки та південніше Іванівського, а біля Оріхово-Василівки українські захисники відсунули сили противника далі на південь.

Військові ЗСУ просунулися біля Оріхово-Василівки (фото: скрін deepstatemap.live)Аналітики DeepState зазначають, що незважаючи на повідомлення в мережі про те, що війська РФ повністю втратили Кліщіївку, насправді населений пункт поки що залишається під контролем противника, водночас фіксуються панічні настрої у ворога.На Авдіївському напрямку тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар’їнці.»Південніше Первомайського ворогу традиційно не щастить», — йдеться в публікації.У Луганській області на Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення.»Ворог захопив Масютівку, засипавши село артилерією», — повідомляють експерти, говорячи про ситуацію на Куп’янському напрямку.

Війська РФ зайняли Масютівку (фото: скрін deepstatemap.live)На Запорізькому, Таврійському та Сіверському напрямках зміни не фіксуються.Раніше в Міноборони України повідомили про продовження просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку в районах передмістя — так, бійцям ЗСУ вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.