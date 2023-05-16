Гороскоп на травень обіцяє удачу та везіння у романтичній сфері життя. Можливі важливі знайомства з тими, хто стане найдорожчими найближчим часом або в існуючих стосунках вляжуться всі бурі.Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких друга половина травня стане вдалою у коханні. Про це повідомляє ТСН.ОвенВам уготовано справжній сюрприз: стосунки, які ви вже вважали завершеними й вже почали переживати з цього приводу, насправді не закінчилися. Найближчого тижня стане зрозуміло, що крапка ще не поставлена.Ваш колишній партнер знову проявить увагу або почне спілкування, ніби нічого не сталося. А Овнам доведеться вирішити – чи потрібне це відновлення почуттів, чи ні. І швидше за все відповідь буде позитивною.ТелецьЯкщо ви Телець, який ще не зустрів супутника життя, вам варто уважніше дивитися довкола. Не виключено, що ваша доля вже давно знаходиться зовсім поруч.Чому дві людини, які призначені одна для одної, стільки часу ходили повз і нічого не помічали — питання залишиться відкритим. Тепер головне – не втратити того, кого можна назвати своєю долею.ТерезиВи звикли вважати, що поєднувати роботу з романтичними почуттями – велика помилка. Але стосунки з новим співробітником, швидше за все, не впишуться у ваш професійний кодекс.Службовий роман так може вас захопити, що на якийсь час робота піде на другий план. Не варто покладати на цей зв’язок особливих надій – службові романи рідко закінчуються серйозними та довготривалими стосунками.До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку літо 2023 року принесе нові можливості.А ще розповідали про те, на кого зі знаків Зодіаку у травні чекає важлива зустріч.