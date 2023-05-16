За минулу добу, 15 травня, росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Загарбники випустили 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів).»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні. Через російську агресію шестеро людей (з них одна дитина) дістали поранення», — зазначив Прокудін.Крім цього, він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.Нагадаємо, що 15 травня російські війська обстріляли житлові будинки у селі Львове Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.