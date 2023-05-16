Сьогодні, 16 травня, у Києві та півночі України трохи похолодає. У більшості регіонів дощі не очікуються, але опади все ж таки не обійдуть північ, Полтавську, Черкаську області та Приазов’я.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Вівторок в Україні буде з невеликою свіжою родзинкою — очікується тимчасове зниження температури повітря у північній частині!» — розповіла вона.За словами синоптика, якщо в більшості областей сьогодні максимальна денна температура становитиме +20…+26 градусів, то на півночі посвіжіє до +18…+22 градусів.»Як бачите, це навіть похолоданням важко назвати, але воно все ж буде», — констатувала Діденко.Опади в УкраїніСьогодні короткочасні локальні дощі пройдуть в західних областях, подекуди на півночі, у Полтавській, Черкаській областях та в Приазов’ї. На решті території України домінуватиме суха погода.Вітер переважно південний та південно-східний, помірний, часом поривчастий.Погода в КиєвіУ Києві сьогодні температура повітря знизиться до +20 градусів. Місцями можливий невеликий дощ та поривчастий вітер південно-східного походження. Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.