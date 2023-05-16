Президент Болгарії Румен Радєв доручив сформувати уряд кандидату на посаду прем’єр-міністра Марії Габріель, яка висувалась від правоцентристської коаліції ГЄРБ та Союзу демократичних сил (СДС), посівши перше місце на квітневих загальних виборах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SeeNews.»Я запропоную уряд експертів, об’єднаних чіткими пріоритетами для однієї мети — благополуччя болгар», — сказав Радєв у телеефірі.Габріель для цього надали один тиждень, інакше їй доведеться повернути невиконаний мандат.Зазначається, що запропонованому уряду необхідно буде заручитися підтримкою щонайменше 121 депутата у 240-місцевому парламенті. Коаліція ГЄРБ-СДС має 69 місць у Національній асамблеї за підсумками дострокових виборів.Друге місце на виборах отримала коаліція «Ми продовжуємо зміни та демократична Болгарія» (WCC-DB) з 24,54% голосами, яка має 64 депутати. Також у парламенті представлено ще чотири партії: стійко націоналістичне, проросійське «Відродження» з 37 депутатами, Рух етнічних турків за права і свободи (ДПС) з 36 депутатами, Болгарська соціалістична партія (БСП) з 23 та популістська «Є такий народ» (ТІСП) із 11 депутатами.У випадку, якщо мандат не буде виконаний або запропонований кабінет не буде проголосований у парламенті, президент країни має передати другий мандат коаліції WCC-DB.Габріель є єврокомісаром з 2019 року та відповідає за інновації, дослідження, культуру, освіту та молодь. З 2017 до 2019 року вона обіймала посаду комісара ЄС з цифрової економіки та суспільства.Нагадаємо, що у Болгарії парламентські вибори провели на початку квітня.Також повідомлялося, що близько двох тижнів тому у Болгарії невідомі намагалися підірвати авто з генпрокурором.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.