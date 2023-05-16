В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області росіяни облаштували «казарми» в одній із місцевих шкіл.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.»Противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях», — зазначили у Генштабі.Так, в одній зі шкіл міста росіяни розмістили особовий склад. У дворі школи схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття.Нагадаємо, що 14 травня в Ясинуватій пролунав вибух — над містом помітили стовп диму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.