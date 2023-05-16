В столиці Нової Зеландії Велінгтоні сталася пожежа в хостелі. ВІдомо про 6 загиблих та мінімум 11 зниклих безвісти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.Повідомляється, що пожежа в будинку з 92-ма кімнатами почалась близько опівночі. Частина будівлі обвалилася, тож поліція та пожежники поки не мають до неї повного доступу.Наразі правоохоронці знайшли тіла 6 загиблих, ще близько 11 людей вважаються зниклими безвісти. «Схоже, кількість жертв може зрости», — прокоментував трагедію прем’єр-міністр країни Кріс Гілкінс.Один із мешканців хостелу повідомив, що до цього в будівлі часто спрацьовувала пожежна сигналізація, яку всі ігнорували.Нагадаємо, що у провінції Альберта в Канаді фіксуються зростання активності лісових пожеж через спекотну й суху погоду.А 11 травня сталася масштабна пожежа на військовому полігоні в Естонії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.