17 травня православні християни вшановують пам’ять мучениці Пелагії Тарсійської.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .Традиції цього дняПелагія жила в ІІІ столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагію побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і захопився її красою. Та дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою та нареченою Ісуса Христа.Цього дня християни просять допомоги та заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили. Люди роблять заготовки для виготовлення кленових, березових чи липових дерев’яних ложок з розписом та різьбленням.Також проводять обряд, який відлякує шкідників та нечисту силу від городів та полів.Народні прикмети Злива цього дня – до хорошого урожаю цього року. Неяскраве, в серпанку, сонце – до тривалої поганої погоди. Якщо тернина зацвіла, значить, до кінця місяця буде холодно. Калина розпустила квіти – настав час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи та бобових. Безліч травневих жуків говорить про швидку посуху. Людина, яка народилася цього дня, може розуміти тварин і птахів.Що не можна робити у цей день Сьогодні заборонено лаятися та грубити людям, інакше у житті почнеться «чорна» смуга. Не можна пліткувати і розпускати чутки — вважається, що через подібну брехню обов’язково станеться біда.Хто сьогодні святкує іменини17 травня день ангела відзначає: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея. Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята мивідзначатимемо у травні 2023 року.