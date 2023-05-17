Міністри оборони Японії та Китаю вперше скористалися новою «військовою» гарячою лінією.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада провів 20-хвилинну розмову зі своїм китайським колегою Лі Шанфу.»Хамада згадав про наявність проблем безпеки між Японією та Китаєм, особливо навколо ситуації у Східно-Китайському морі», — йдеться у повідомленні.Він заявив, що потрібне відверте спілкування, особливо коли є побоювання з приводу низки сфер японо-китайських відносин.Пекін підтвердив цей заклик, заявивши, що нова гаряча лінія сприятиме подальшій підтримці миру та стабільності в регіоні. Гаряча лінія, запущена 31 березня, обговорювалася обома сторонами понад десять років як спосіб запобігти несподіваним зіткненням у Східно-Китайському морі. Нагадаємо, що 16 травня до Києва прибув спецпредставник Китаю Лі Хуей. Що цікаво, саме у день анонсованого візиту спецпредставника Китаю до Києва відбулася чергова масована ракетна атака росіян. В Офісі президента відреагували на нічну ракетну атаку по Україні та заявили, що так росіяни «привітали» спецпредставника Китаю.Все, що відомо про китайський дипломат та мету його візиту — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.