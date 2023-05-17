Російські війська вчора пізно ввечері, 16 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву. У ДСНС показали фото наслідків атаки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у Миколаївській області. «Цієї ночі ворог знову атакував Миколаїв. Внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків сталася часткова руйнація автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об’єкті промислової інфраструктури», — йдеться у повідомленні.Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також зазначив, що внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація торгового центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежі.Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Крім того, зафіксовано влучення по об’єкту промислової інфраструктури. Поки що відомо про одну постраждалу людину. За даними рятувальників, після прильотів виникли пожежі, оперативно ліквідовані підрозділами Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники. Нагадаємо, що вчора ввечері, 16 травня, у Миколаєві пролунали вибухи . Повідомлялося, що в результаті обстрілу одна людина отримала осколкові поранення.Нагадаємо, всі 18 ракет, якими Росія атакувала Україну в ніч проти 16 травня, були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .