Новий, 11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії практично готовий, але до нього, ймовірно, не увійде заборона на імпорт російського трубопровідного газу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Декілька європейських дипломатів підтвердили, що включення заборони на імпорт російського трубопровідного газу в рамках 11 пакету санкцій ЄС малоймовірне. За даними видання, проти цього виступають країни, які досі закуповують трубопровідний газ у Росії.»З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде, — заявив дипломат із країни, яка раніше перестала купувати російський трубопровідний газ. Інший політик підкреслив, що 11 пакет економічних обмежень практично готовий, і спроба включити до нього такий захід навряд чи вдасться.До початку вторгнення в Україну Росія постачала майже 40% газу, який потрібний ЄС. Наразі обсяги поставок енергоносія впали до 8%, зазначає Politico. У тому числі постачання газопроводами «Північного потоку» до Німеччини та «Ямалу» до Польщі повністю припинилися.Як повідомлялося, в Європейському Союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Однак ЄС все ж таки має намір запровадити 11-й пакет санкцій.Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три ключові елементи нового пакету санкцій проти Росії. При цьому Reuters повідомляло, що переговори щодо 11-го пакету санкцій можуть затягтися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.