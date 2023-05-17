Середа в Україні передбачається теплою. максимально температура повітря підніметься до +26 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22…+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20…+23 градуси», — розповіла вона.Синоптик зазначила, що південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий.Як додала Діденко, дощі, місцями з грозами, ймовірні на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.Погода у КиєвіСьогоднішній день обіцяє повернути тепло, яке тимчасово сховалося за хмарами та атмосферним фронтом.»Температура повітря вдень очікується у столиці +24, +25 градусів. Дощ малоймовірний», — констатувала вона.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.